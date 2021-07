Dolverliefd en iedereen mag het zien: in het spoor van André Hazes en Sarah van Soelen op Ibiza

Regen, wind, frisse temperaturen ... Bij ons voelt het aan alsof het alweer herfst is, maar in Ibiza is het volop genieten van de zon. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat André Hazes en z’n vriendin Sarah Van Soelen het erg naar hun zin hebben op het eiland. Bovendien verblijven ze in het luxueuze vijfsterrenhotel OKU. De kans is groot dat de naam van hun verblijfplaats een belletje doet rinkelen, want er verblijven wel vaker bekende gasten in het OKU Hotel. Een tijdje geleden kon je er bijvoorbeeld ook Lil’ Kleine en Jaimie Vaes spotten. Al was hun verblijf iets minder romantisch dan dat van de Nederlandse zanger en zijn nieuwe vriendin. Lil’ Kleine werd er namelijk opgepakt voor een geweldsincident nadat Vaes bebloed en met gescheurde kleding de lobby was in gerend.