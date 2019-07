Dolly Parton hint naar een remix van ‘Old Town Road’ DBJ

18 juli 2019

19u31 0 Showbizz Het lijkt erop dat Lil Nas X weer een nieuwe remix kan maken van zijn megahit ‘Old Town Road’. Niemand minder dan Dolly Parton is geïnteresseerd om met de twintigjarige rapper de studio in te duiken.

Lil Nas X is op Twitter al een tijdje op zoek naar artiesten die mee willen werken aan nieuwe versies van Old Town Road, tot grote vreugde van zijn fans. “Denken jullie dat ik Dolly Parton zover zou kunnen krijgen?”, vroeg Lil Nas X zich eerder deze week af op Twitter. De 73-jarige Dolly lijkt wel zin te hebben in een duetje want ze twitterde donderdag als antwoord een nieuwe cover van de single van ‘Old Town Road’ met daarop een roze paard.

YEE YEE GANG! 🐎🐎🐎💞 https://t.co/mUoeA1YHCq nope(@ LilNasX) link

De zangeres is in goed gezelschap want onlangs toonde Mariah Carey ook al interesse in een remix. Op Twitter plaatste ze een foto van zichzelf met cowboyhoed. “One Sweet Town Road”, schreef ze erbij.

Lil Nas X staat al vijftien weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard 100, dankzij een remix van Old Town Road door Billy Ray Cyrus. De muzikanten verbraken daarmee het record van Bruno Mars, die in 2015 de hitlijst veertien weken aanvoerde met ‘Uptown Funk’.