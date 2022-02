Dolly Parton brengt eerste boek uit, mét bijhorend muziekalbum

“Working 9 to 5", zong ze ooit, al kan het sterk in vraag gesteld worden of Dolly Parton haar eigen songteksten ook ter harte neemt. De 76-jarige country-icoon schreef namelijk haar eerste roman en werd tijdens het schrijven zodanig geïnspireerd dat ze besloot om er een bijhorend album bij te schrijven. ‘Run, Rose, Run’ (of ‘Ren, Rose, Ren’ in het Nederlands, nvdr.), zo heten het boek en het album, komen uit op 7 maart.

De zangeres bracht alvast enkele nummers uit, waaronder ‘Big Dreams and Faded Jeans’. Het nummer geeft alvast een inkijk in het verhaal van hoofdpersonage Rose: “Just my ole’ guitar and me. Out to find my destiny. Nashville is the place to be, for big dreams and faded jeans”, zingt de zangeres.