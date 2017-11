Dokter of danser? Deze ex-Miss België moet moeilijke keuze in de liefde maken TC

10u56 0 David plas Showbizz Tatiana Silva wordt in de Franse pers aan haar 'Sterren op de Dansvloer'-concurrent gelinkt.

Maar de ex-Miss België, tegenwoordig aan de slag als weervrouw op de Franse zender TF1, was toch samen met een Parijse dokter? Tatiana en die arts, ene Alexis, werden de voorbije maanden constant in elkaars gezelschap opgemerkt. Maar als we de Franse boulevardpers mogen geloven, zou de man zijn plaatsje in het hart van Tatiana kwijt zijn. La Silva zou als een blok gevallen zijn voor de charmes van de Spaanse danser Agustín Galiana.

Tatiana en Agustín nemen allebei deel aan 'Danse avec les Stars', de Franse versie van 'Sterren op de Dansvloer'. En hoewel ze op de dansvloer tegenstanders zijn, zou de vonk achter de schermen wél zijn overgeslagen zijn. Agustín verklaarde zijn liefde voor haar al publiekelijk, maar desondanks zit alles nog altijd in het 'zou'-stadium, aangezien Tatiana zelf voorlopig met geen woord rept over haar liefdesleven en de romance dus nog niet bevestigd heeft. Twijfelt zij zelf dan toch nog tussen de dokter of de danser?

💛💛💛 #dals8 #collectingmemories #positivesvibes #thankful #blessing @agustingaliana 😘 Een foto die is geplaatst door Tatiana Silva (@tatianasilva_official) op 01 nov 2017 om 17:17 CET