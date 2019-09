Dokter Judith uit ‘Thuis’ kiest opnieuw voor het theater SDE

Fans van 'Thuis' zullen Katrien De Ruysscher (41), die dokter Judith speelt, binnenkort enkele weken moeten missen. De actrice speelt vanaf oktober mee in het toneelstuk 'Woesten' en vroeg ter voorbereiding zes weken vrijaf bij de populaire soap. Dat vertelde ze in de Gazet van Antwerpen. Hoe haar afwezigheid opgevangen zou worden, wilde ze nog niet verklappen.

Het toneelstuk ‘Woesten' is gebaseerd op de succesroman van Kris Van Steenbergen. Katrien De Ruysscher speelt de West-Vlaamse Elisabeth, die aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zwanger wordt van een jonge arts en een tweeling baart. Een van de jongens is echter mismaakt. Katrien was erg onder de indruk van het boek, vertelt ze in Gazet van Antwerpen: “Toen ik destijds het boek las, was ik erg onder de indruk van de thematiek, de schoonheid van de taal én het hoofdpersonage Elisabeth.”

De combinatie met ‘Thuis' blijkt echter niet altijd evident. “Tijdens de repetitieperiode van ‘Woesten’ heb ik zes weken niet gefilmd voor ‘Thuis’", vertelt ze. “Dat had ik zo afgesproken met het productieteam. Zodra we op tournee gaan, begin ik wel weer te draaien voor ‘Thuis’. De combinatie van de twee zal een puzzel zijn, maar dat is het altijd een beetje.”

