Dokter Edwin uit ‘Topdokters’ verloor na dochter ook vriendin: “Die laatste weken waren de gelukkigste van ons leven”

Erwin Van der Veken is een van de meest gerenommeerde kinderchirurgen van het land. Hij werkt in het Centre ­Hospitalier Jolimont-Lobbes in La Louvière en het Universitair kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel. Enkele jaren geleden was hij te zien in de Play4-docureeks ‘Topdokters’, waarin hij opviel door zijn kindvriendelijke operatiemutsen met apenmotiefje. Naast de kindergeneeskunde is ook fotografie al jaren een passie van de arts. Deze en volgende maand loopt in de toonaangevende kunstgalerie Rivoli in Ukkel een tentoonstelling van zijn werk. Met dank aan kunstencollectief Art Magna, waarvan hij lid is.