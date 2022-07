Doja Cat boos op ‘Stranger Things’- acteur Noah Schnapp voor lekken van gênant privégesprek

CelebritiesDe ‘Stranger Things’- ster Noah Schnapp (17) heeft tegen de haren ingestreken van zangeres Doja Cat (26). Ze vertrouwde hem in een privégesprek op Instagram toe dat ze een oogje had op zijn tegenspeler in de Netflix-reeks, Joseph Quinn (29), die het personage Eddie Munson vertolkt. Schnapp kon het echter niet laten om hun gesprek openlijk op TikTok te gooien, met als gevolg dat het al snel viraal ging. De zangeres kan er allesbehalve mee lachen.

Acteur Noah Schnapp heeft op de tenen getrapt van Amala Ratna Zandile Dlamini, beter bekend als Doja Cat. Hij zou haar vertrouwen ernstig beschadigd hebben. De zangeres heeft namelijk een oogje op Joseph Quinn die in het vierde seizoen van de hitserie ‘Stranger Things’ het personage Eddie Munson vertolkt. Om toenadering tot de acteur te zoeken, schakelde ze de hulp in van zijn medespeler, Noah - Will Byers - Schnapp. Ze benaderde de acteur via Instagram, in de hoop dat hij haar kon ‘koppelen’ aan zijn collega. In het privébericht schreef ze het volgende: “Noah, kun jij Joseph vragen of hij contact met mij wil opnemen? Of nee wacht, heeft hij eigenlijk een vriendin?”

Schijnbaar bleek Schnapp het verzoek erg grappig te vinden, want al snel deelde hij een screenshot van het gesprek in een video op TikTok. De video werd echter al snel offline gehaald. Doja Cat liet het hier niet bij en liet in een Instagram Live horen dat ze met deze situatie niet gediend is. “Maar laten we er een beetje chill over zijn, want Noah is nog een kind. Als je jong bent, maak je fouten. Je doet op die leeftijd domme dingen, ik weet daar alles van. Ik heb ook fouten gemaakt en daarvan geleerd.”

Ze neemt het Noah wel kwalijk, maar reageert tegelijkertijd ook erg begripvol. “Dat hij een privégesprek tussen ons heeft gedeeld, is ‘borderline- slangenshit’. Het is echt sociaal onbewust en sneu. Ik dacht dat hij er chill mee zou omgaan, maar vervolgens deelde hij informatie waar ik me niet comfortabel bij voelde.”

