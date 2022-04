‘Doe Maar’-zanger Henny Vrienten (73) overleden

ShowbizzHenny Vrienten is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie vandaag via concertorganisator MOJO laten weten aan het ANP. Een doodsoorzaak is niet gemeld, maar de zanger en componist was al langer ziek. Vorig jaar blies ‘Doe Maar’ de afscheidstournee om die reden af. Er werden toen ook geen uitspraken gedaan over wat er precies met hem aan de hand was.

Vorig jaar werd de afscheidstournee van ‘Doe Maar’ onverwacht geannuleerd:

"Hij was een geweldige, liefhebbende vader en echtgenoot; een wijze, erudiete man met vlijmscherp gevoel voor humor en taal", laat zijn familie weten. De uitvaart vindt in besloten kring plaats. De familie vraagt om rust en privacy en doet verder geen mededelingen.

‘Doe maar’

Henny Vrienten was componist, gitarist en pianist, maar bovenal bekend als voorman van ‘Doe Maar’. De legendarische band werd in 1978 opgericht. Vrienten sloot zich pas twee jaar later aan, als opvolger van Piet Dekker.

De band ontketende met hun typische ‘Doe Maar’-geluid - een mix van onder andere ska, punk en reggae - een ware rage in Nederland. Nummers als ‘Doris Day’, ‘Is dit alles’, ‘De bom’, ‘1 Nacht alleen’ en ‘Pa’ werden grote hits. Maar de overmatige populariteit deed de groep, de langste tijd in de bezetting van Vrienten, Ernst Jansz, Jan Hendriks en Jan Pijnenburg, uiteindelijk besluiten in 1984 te stoppen. Hysterische tienerfans reageerden verslagen.

In 2000 kwamen de mannen weer bij elkaar en maakten ze een comeback met zestien concerten in Ahoy. Daarna volgden meer concertreeksen en toerden ze langs festivals en theaters.

Eerste single

Vrienten was dan wel het gezicht van ‘Doe Maar’, solo bracht hij ook verschillende platen uit. In 1977 verscheen de eerste, onder het pseudoniem Paul Santos. Op de gelijknamige plaat stond onder andere een duet met Herman Brood, Als je wint. Het was Vrientens eerste single en die kwam direct terecht in de hitlijsten.

Na Paul Santos volgden onder andere de albums ‘Geen ballade’, ‘Aardige jongens’, ‘Vreemde Kostgangers’ en ‘Nachtwerk’, die laatste twee samen met George Kooymans en Boudewijn de Groot. Zijn laatste album verscheen in 2019, Tussen de regels. Het was het derde en laatste deel van zijn muzikale autobiografie. De drie titels van de albums vormen samen de zin ‘En toch.. alles is anders tussen de regels’. “Ik geloof dat je altijd beter moet kijken dan je keek en dat je beter moet lezen dan je leest. Ik verstop graag wat, dat moet je zoeken”, zei hij daarover.

Film en tv

De muzikant schreef ook muziek voor diverse films en televisieprogramma’s, waaronder ‘Left Luggage’, ‘Abeltje’, ‘De ontdekking van de hemel’, ‘Het Klokhuis’ en ‘Sesamstraat’. Ook werkte hij mee aan de musical Petticoat, waarvoor hij maar liefst 24 nummers schreef. Voor de musicalversie van Ciske de Rat maakte hij de muziek van alle nummers, op één na: ‘Ik voel me zo verdomd alleen’.

Eind september maakte ‘Doe Maar’ bekend de afscheidstournee af te gelasten vanwege de ziekte van Vrienten. De toer was eerder een aantal keren uitgesteld vanwege de coronalockdown. De laatste keer dat de band door het land optrad, was in 2018. Hun 40-jarig jubileum vierden ze met de clubtournee Er verandert NIX.

