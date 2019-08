Dode en nieuwe liefde: wat de nieuwe generiek van ‘Thuis’ nu al verklapt HL

21 augustus 2019

11u00 2 showbizz Het 25ste seizoen van ‘Thuis’ start pas op maandag 2 september, maar de zilveren jubilaris heeft nu al de nieuwe begingeneriek gelost. En die verklapt wel wat.

Dat Niels Destadsbader en Miguel Wiels voor tekst en muziek hadden gezorgd voor de nieuwe intro, was al voor de zomer geweten. Ondertussen is ook duidelijk geworden wie de titelsong ‘Ik ben thuis’ heeft ingezongen: Raf Van Brussel. Toch zorgt de release van de 38 seconden durende clip op een.be bij de fans voor animo. Niet alleen omdat de melodie verrassend lekker in het oor ligt, maar vooral omdat de beelden al wat prijsgeven over wat de kijker vanaf 2 september te wachten staat.

Nieuwe look

Zo bestaan er voor het eerst twee begingenerieken met telkens verschillende gezichten. Die zullen afwisselend vertoond worden. Emma ziet er voortaan anders uit: ze kreeg een compleet nieuwe look en kapsel. Voorts duiken Thilly en Waldek samen op. Al knuffelend. Wat wil zeggen dat de twee dan toch een koppel worden. Heeft de Pool de vrije vogel eindelijk gekooid? Ook Stan, de zoon van dokter Judith, komt in het filmpje voor. En dat ondanks zijn psychische problemen en voorliefde voor vechten, drank en spoorlopen. Hij moet voorlopig dus toch niet terug naar de psychiatrische instelling.

Interessant is ook wie er niet in de generiek voorkomt. Dat Bill nergens te bespeuren valt, wil zeggen dat hij in de seizoensfinale wel degelijk overleden is aan de verwondingen die hij bij het treinongeval had opgelopen. Daar bestond immers toch nog wat onduidelijkheid rond. En ook Christine is nergens meer te bespeuren. Is dat een voorbode voor hoe haar huwelijksplechtigheid zal aflopen? In de seizoensfinale leek Bob immers te twijfelen om haar zijn jawoord te geven: hij wilde naar de geboorte van zijn kind met Tamara.

Waar zitten Sam en Joren?

Ook van Sam is er in de twee filmpjes geen enkel spoor. En ook niet van Joren. Volgens sommige fans wil dat zeggen dat die twee ook uit de reeks verdwijnen. Maar dat laatste blijkt iets te voorbarig en een verkeerde conclusie te zijn.

“Het klopt dat Sam en Joren niet in de nieuwe begingeneriek voorkomen, maar zij verlaten de serie niet”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Sam zit er niet in omdat actrice Ann Vanderstighelen nog met bevallingsverlof is en niet aanwezig kon zijn bij de opnamen. Wanneer ze opnieuw op de set staat, maken we dat goed. Mathieu Carpentier, die Joren speelt, liep de voorbije maand een kwetsuur op, waardoor hij ook moest passen voor de opnamen. In de clip wandelen alle personages op het ritme van de muziek en dat ligt vrij hoog: 140 beats per minuut. Dat kon Mathieu met zijn kwetsuur niet aan. Zo gauw hij hersteld is, maken we ook met hem een opname voor de begingeneriek. Dat wordt trouwens het nieuwe opzet: we gaan de generiek voortdurend vernieuwen en aanpassen, aan wie op dat moment veel of weinig in de reeks zit.”

Voor wie de tekst van de nieuwe begingeneriek wil analyseren, die ziet er zo uit: