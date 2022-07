Docuserie, realityshow en concertfilm: Disney werkt samen met Zuid-Koreaanse K-pop-sensatie BTS

In een verklaring schrijft Disney dat de documentaireserie genaamd ‘BTS Monuments: Beyond the Star’, het dagelijkse leven van de groep zal volgen, in aanloop naar ‘hun tweede hoofdstuk’. De populaire boyband liet ook zelf van zich horen in een videoboodschap, waar ze beloofden dat de documentaire een meer intieme en persoonlijke kant van de groep zal portretteren. ‘BTS Monuments: Beyond the Star’ kijkt niet alleen naar de toekomst, maar blikt ook terug op de afgelopen negen jaar: “De docuserie zal je meenemen in ons muziekverhaal en toont hoe hard we gegroeid zijn in de voorbije jaren.”