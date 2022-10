Documentaire over paralympisch kampioene Marieke ‘Wielemie’ Vervoort binnenkort in de bioscoop

Er komt een documentaire aan die volledig draait rond de paralympische topatlete Marieke Vervoort. De film volgt de atlete in haar drie laatste levensjaren. De prent is een Amerikaans-Belgische documentaire van Pola Rapaport, in co-productie met het Antwerpse productiehuis Associate Directors. “Ik ontdekte het verhaal van Marieke in de ‘New York Times’ in september 2016. Enkele dagen daarvoor won ze de zilveren medaille in de 400 meter rolstoelracen op de Paralympics in Rio”, vertelt Pola. “Ze intrigeerde me meteen: de wijze waarop ze sprak over haar euthanasiedocumenten en hun paradoxaal effect op haar, namelijk om elk moment ten volle te willen leven tot haar eigen gekozen sterfdatum.”