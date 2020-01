Documentaire over gecrashte wielrenner Stig Broeckx in maart in de bioscoopzalen BDB

14 januari 2020

Hoe de gecrashte wielrenner Stig Broeckx (28) de draad van het gewone leven weer oppikt, zie je op 3 maart in de cinemazalen. Dan verschijnt de documentaire van Eric Goens over de sportman.

De documaker draaide eerder al een reportage over Broeckx voor het Eén-programma ‘Bargoens’. “Al vrij snel kwam het idee om ook een film te maken”, zei hij daar eerder over. “En dan heb ik het niet over een hermontage van fragmenten uit ‘Bargoens’. Ik heb het over nieuwe beelden die verder gaan dan de revalidatie van Stig.”

Broeckx raakte op 28 mei 2016 betrokken bij een zware valpartij tijdens de voorlaatste rit van de Baloise Belgium Tour. Twee motoren probeerden toen in te halen, maar werden pal in de groep gekatapulteerd. De wielrenner werd geraakt aan het hoofd, liep twee hersenbloedingen op en belandde in een coma. De dokters voorspelden dat hij nooit meer zelfstandig zou kunnen stappen of eten, maar zes maanden na zijn val waren de eerste tekenen van leven terug.