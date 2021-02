Dochtertje Niels Albert gaat nog niet naar school: “We kunnen het ons niet permitteren om in quarantaine te moeten”

ShowbizzDe economie krijgt zware klappen door corona, maar ex-wereldkampioen veldrijden Niels Albert (35) is er de man niet naar om bij de pakken te blijven neerzitten. Samen met zijn verloofde Valeska Van den Broecke (33) heeft hij net flink geïnvesteerd in hun vernieuwde fietsenwinkel én webshop. Daarnaast vertelt het koppel over hun huwelijksplannen, de liefde voor hun dochtertje Alexine (2,5) en de ups & downs van hun relatie. “We kunnen stevig discussiëren. Zo erg dat mijn moeder zich soms afvraagt of het wel goed komt tussen ons.”