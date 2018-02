Dochtertje Blake Lively helpt mama nu al met modekeuzes: "Mama, je bent je broek vergeten!" EVDB

10u56 0 Showbizz James Reynolds is nog maar drie jaar oud, maar helpt haar mama nu al met modekeuzes. Zo riep ze haar mama na toen die "haar broek vergat". Lively deelde het verhaal op Instagram.

Toen Blake Lively, modekoningin, het huis wou verlaten in een wollen kleed en hoge laarzen, vond dochter James het tijd om in te grijpen. Toen de lift sloot, riep de kleine telg: "Oh, nee, mama, je bent je broek vergeten!"

Lively vond die gebeurtenis zelf zodanig grappig dat ze het verhaal deelde via Instagram. We gaan ervan uit dat het hier gaat om dochtertje James, drie jaar oud en niet Ines, die pas 16 maanden oud is.

True story: As the elevator closed my daughter yelled after me, “Oh no mama, you forgot your pants!” Een foto die is geplaatst door null (@blakelively) op 16 feb 2018 om 04:31 CET