Dochtertje Ann Van Elsen speelt mee in musical 'Roodkapje' Redactie

07 maart 2019

00u00 0 Showbizz June, het negenjarige dochtertje van Joe-dj Ann Van Elsen (39), zet haar eerste stapjes in de musicalwereld. Vanaf 12 april speelt ze mee in 'Roodkapje' van Event-Team.

Daarin zit June in het klasje van het dorp en danst ze mee in verschillende scènes. "Sinds september volgt ze een musicalopleiding bij ons in de buurt", zegt Ann. "Thuis zingt, danst en acteert June ook heel de tijd, dus verrast waren we niet. Die genen heeft ze volgens mij geërfd van haar tante Sandrine (de zus van Anns ex-man Gunter Van Handenhoven, red.), al wilde ik vroeger ook wel graag actrice worden. Maar dat kreeg ik thuis niet zo vlot verkocht. (lacht)" En ook al is June best wel verlegen, zodra ze op een podium staat, merk je daar niets van. Of ze later ook effectief iets in de showbizz gaat doen, is totaal nog niet aan de orde. "Voor mijn Joe-programma 'De Familie Van Elsen' mocht ze al eens stoutere vragen stellen aan BV's en dat vond ze wel leuk. Er schuilt een kleine entertainer in haar. Zolang ze zich amuseert, is het goed voor ons."