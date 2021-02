Dochters van Veerle en Sven uit ‘Blind Getrouwd’: “Ze verdienen het zó hard om nieuw geluk te vinden”

Showbizz Arno Moens speelt Remco in ‘Lisa’: “Ik stond blijkbaar bovenaan het verlang­lijst­je. Dat geeft je natuurlijk een boost”

27 februari Arno Moens (28) is acteur en cabaretier. Hij speelde mee in ‘Familie’ én ‘Thuis’. En nu zie je hem elke weekdag in de VTM-telenovelle ‘Lisa’. Hij speelt Remco. “Deze job heb ik te danken aan mijn rol in ‘De Kotmadam’. Maar die seizoenen werden nog niet uitgezonden’” zegt Arno.