Dochters van Ruth Beeckmans en Matteo Simoni zijn dikke vriendjes én spelen samen

Op nieuwjaarsdag kwam ‘Avengers’-ster Jeremy Renner (52) onder zijn eigen sneeuwruimer terecht van ruim 6.500 kilogram, met alle gevolgen van dien. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd en verklaarde later ‘meer dan dertig botten te hebben gebroken’. In een nieuwe update op Instagram laat de acteur nu weten dat hij volop aan het revalideren is, met behulp van elektrische stimulatietraining.