Dochters van Jan Van Looveren rebelleren tegen diabetes-diagnose: “Dit kan op lange termijn serieuze gevolgen hebben”

TV RECENSIE. ‘Succession 3’: “HBO-he­mel op een gouden plateautje”

17:55 Als uw idee van een tv-reeks over een ruziemakende familie zich beperkt tot een zatte tante Rita en een overspelige nonkel Jan, dan bent u nog niet aan de nieuwe patatjes. ‘Succession’, een dramareeks die al dan niet gebaseerd is op de Murdoch-dynastie, is aan z’n derde deel toe op Streamz en is vastbesloten een strak vervolg te breien aan de cliffhanger van vorig seizoen. Of u moet afglijden in deze slangenkuil van de harde New Yorkse zakenwereld of beter bij de bomma van ‘Familie’ op de koffie blijft? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.