Dochters van Bieke Ilegems en Erik Goossens over het overspel van hun vader: “Het ergste was dat we mama zo zagen lijden” VVDW

14 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In haar nieuwste boek ‘Gezondig’ schreef tv-presentatrice Bieke Ilegems (47) een opmerkelijke brief vol levenslessen aan haar dochters Noa (22) en Mila (16). Haar belangrijkste boodschap: leer vallen en opstaan, want het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn.

Verwacht geen perfectie, iedereen heeft kleine kantjes. Geef niet te snel op. Soms zal je hem achter het behang willen plakken en hij jou. Maar echte geliefden kunnen mekaar ook niet missen. Blijf dus geloven in de liefde, ook al doet ze soms pijn. Er zit veel schoonheid in vergeven en vergeven worden. Maak dus je eigen fouten’, schrijft Bieke aan het einde van haar boek ‘Gezondig’. Het is een emotionele brief van maar liefst zeven bladzijden lang aan haar twee dochters, vol adviezen en waarschuwingen voor valkuilen waar Bieke ooit zelf in trapte. Dochters Noa en Mila vinden hun moeder soms een zeurkous, maar diep vanbinnen zijn ze trots op haar. Zelfs na de ophefmakende onthulling van de relatiecrisis met Erik in haar eerste boek ‘De Zoektocht van een Ouder Meisje naar Eeuwige Schoonheid en Groot Geluk’.

Hoe hebben jullie die moeilijke periode tussen jullie ouders beleefd?

