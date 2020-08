Dochters van Ann Van Elsen beleven zomervakantie in eigen land: “Voor June en Jackie-Lou bestaat het coronavirus niet meer” Lynn Guillaume/Christophe D’Huysser

07 augustus 2020

14u00

Bron: Story 0 Showbizz Het coronavirus heeft ondertussen de hele wereld bereikt. Overal worden mensen (weer) opgeroepen om binnen te blijven, en dat is ook bij ons niet anders. “Wij blijven gewoon thuis”, zegt ook Ann Van Elsen (40), die dus kiest voor een staycation met haar kinderen June en Jackie-Lou.

“De zomervakantie is bij ons elk jaar een heel drukke periode op werkgebied”, zegt Van Elsen in Story. “Filip zit in de kledingsector en ik heb mijn radiowerk bij Joe. Maar de eerste week van juli zijn we met het gezin naar Durbuy geweest om daar te kamperen. En de laatste twee weken van augustus ga ik een paar keer met onze dochters naar zee, al weet ik niet of dat een goed idee is met die heropflakkering van het coronavirus. Ik probeer zo weinig mogelijk plannen te maken en vooral van dag tot dag te leven. Het enige wat ik wel heb moeten plannen voor June en Jackie-Lou, zijn hun kampen. De oudste gaat op paardrijkamp, voor de jongste zijn dat enkele speelkampjes. Ik heb geluk dat mijn mama op maandag en dinsdag langskomt vanuit Mol. Al weet ik niet of ze nog mag komen als de maatregelen in de provincie Antwerpen verstrengen. En anders is er nog babysit Jolien die Jackie-Lou komt entertainen tot ik thuis ben.”

Een buitenlands reisje zit er dus niet in. “Nee, ik zag het niet zitten om een weekje naar het buitenland te gaan als je tien uur onderweg bent naar het Zuiden”, zegt Ann. “Zeker met een vierjarige op de achterbank. Nee, dan komt er voor mij meer stress bij kijken dan plezier. Dus blijven we gewoon thuis. In april gingen we normaal wel op reis naar Egypte, maar dat is uiteraard in het water gevallen. Eerst wilden we het nog verplaatsen naar oktober, maar gisteren hebben we beslist om dat toch niet te doen. Ik heb geen zin om te blijven wachten of het kan en mag. En als het mag, dan is het misschien sowieso niet het geschikte moment om op hotel te gaan. Dus die reis zal voor later zijn, als Jackie-­Lou ook groter is en alles bewuster kan meemaken.”

(lees verder onder de foto)

Last van maatregelen?

“Op zich kijken ze wel uit naar zo’n reis, maar thuis amuseren ze zich even hard”, vervolgt Van Elsen. “Zeker als ze hun vriendinnetjes kunnen zien. Ik denk eerder dat Filip en ik het wat meer nodig hadden (lacht). Ik heb het gevoel dat die kinderen ondertussen gewoon zijn aan de situatie. Van mondmaskers kijken ze al niet meer vreemd op. Weet je, kinderen zijn flexibel, hé. De lockdown in het voorjaar viel hen zwaarder omdat ze toen geen vriendinnetjes konden zien. Maar nu bestaat het coronavirus niet meer voor hen. Ook omdat ze natuurlijk jonger dan twaalf zijn.”

Bij de samenstelling van de bubbel houdt ze wel rekening met haar dochters. “In onze bubbel zitten inderdaad wel vrienden van wie de kinderen goed overeenkomen met die van ons”, zegt ze. “Zo kunnen ze samen spelen, dat vond ik belangrijk. Al blijven we wel voorzichtig. Ik let goed op, maar probeer niet meer panisch te zijn zoals in het begin. Op zich verandert er voor ons niet veel, we zijn nooit mensen geweest die graag drukke plekken opzoeken. Ik ben al blij dat we af en toe kunnen gaan eten en andere mensen mogen zien. Ook al is dat dan een kleine bubbel.”

LEES OOK:

Ann Van Elsen over haar ‘imperfecte leven’: “Ik hoop dat June er ooit de schoonheid en volheid van ziet”

BV-ouders wachten met gemengde gevoelens einde van lockdown af: “Ik zal m’n kinderen met een bang hartje weer naar school zien gaan”