Dochters Gaston & Leo geëmotioneerd door eerbetoon met boek en musical: “Onze vaders kijken hierboven zeker even trots mee”

ShowbizzMorgen is het dertig jaar geleden dat er door de dood van Leo Martin een einde kwam aan het iconische duo Gaston & Leo. De twee komieken zijn nog niet vergeten: er is een boek verschenen dat als basis zal dienen voor een musical. Hun dochters woonden de lancering van het boek bij: “We zijn oneindig trots.”

Gisteren werd het boek gelanceerd, vanaf 19 januari 2024 gaat de musical over het leven van Gaston Berghmans en Leo Martin in première. ‘Dag Sinterklaas’-gezicht Warre Borgmans (67) speelt Gaston, terwijl ‘Aanrijding in Moskou’-acteur Jurgen Delnaet (50) in de huid van Leo zal kruipen. Productiehuis Backstage zet zijn schouders onder het project en heeft Kobe Van Herwegen gestrikt om de musical te schrijven.

Boek vol anekdotes

Samen met Dirk Van Vooren (49) en regisseur Frank Van Laecke sprak Kobe de afgelopen tijd met nabestaanden en kennissen van de komieken en verwierf zo een schat aan foto’s en anekdotes die hij niet allemaal kwijt kon in de voorstelling. Al gauw ontstond het idee om een huldeboek uit te brengen.

KIJK. Musical over Gaston en leo komt begin volgend jaar uit.

Het eerste exemplaar van ‘Gaston & Leo, met lach en traan’ werd in het Antwerpse Theater Elckerlyc uitgereikt aan Chantal Berghmans en Martine De Waegeneire, de dochters van respectievelijk Gaston en Leo. Chantal was “erg aangedaan en oneindig trots”: “Onze vaders stonden graag op het podium om hun publiek aan het lachen te brengen, maar bleven altijd heel bescheiden. Zelf zouden ze nooit een boek of musical overwogen hebben, maar wij steunen dit mooie gebaar, omdat dit aantoont dat onze vaders nog niet vergeten zijn. Zelfs dertig jaar later niet. We zagen al een filmpje van een make-uptest met Warre en Jurgen. Het resultaat was verbluffend, het plaatje zal kloppen. Onze vaders kijken hierboven zeker mee en zijn wellicht even trots en enthousiast als wij.”

30 jaar geen contact

Volgens Leo’s dochter Martine brengen het boek en de musical haar en Chantal weer dichter bij elkaar. “Vroeger zagen we elkaar wel eens op een première, maar we kenden elkaar niet zo goed. We zagen elkaar zelfs niet meer sinds de begrafenis van mijn vader in 1993. Door dit project kwamen we weer met elkaar in contact om herinneringen op te halen. Voor ons is dit avontuur dus sowieso al geslaagd. Het boek is al prachtig. De musical zal ons ook overbluffen.”

‘Gaston & Leo, met lach en traan’ verscheen bij uitgeverij Pelckmans. ‘Gaston & Leo - De Hommage Musical’ speelt vanaf 19 januari 2024 in Theater Elckerlyc.

