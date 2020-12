Dochter Walter De Donder worstelde met anorexia: “De ziekte heeft twee jaar van mijn leven afgenomen”

“Het begon eigenlijk vrij onschuldig”, vertelt Julie. “Ik liet de snoep staan. Dan sloeg ik een keer de lunch over. Waarna ik dacht: misschien kan ik mijn avondeten óók overslaan. Tot ik op den duur niets meer at. Een eetstoornis duwt je in een bubbel. Je raakt geïsoleerd en ziet niks positiefs meer. Je denkt alleen nog maar aan calorieën. Altijd is er die stem in je hoofd: ‘Niet eten!’ Ook lichamelijk ging ik achteruit. Ik had hartkloppingen, was altijd moe en suf. Mijn menstruatie bleef uit. Ik wens het niemand toe.” Het duurde echter heel lang voor ze dat zelf inzag. “Dat is eigen aan eetstoornissen: je hebt geen realistisch zelfbeeld meer. In mijn ogen bleef ik dik.”