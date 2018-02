Dochter voor Adam Levine en Behati Prinsloo Redactie

Bron: BuzzE 0 Showbizz Adam Levine en Behati Prinsloo hebben een dochter gekregen. Ze heet Gio Grace Levine, meldt People. Het is niet bekend wanneer het meisje geboren is.

Gio Grace is de tweede dochter van de 38-jarige Maroon 5-zanger en het 28-jarige topmodel van Victoria's Secret. Ze waren al ouders van de zestien maanden oude Dusty Rose,

Adam en Behati kondigden in september de komst van hun tweede kindje aan. Toen Behati zeven maanden zwanger was onthulde Levine in de talkshow van Ellen DeGeneres dat ze een meisje verwachtten. Wat Adam betreft, komt er na de tweede nog meer gezinsuitbreiding. "Dat zou ik graag willen. Ik gedij goed in chaos", grapte hij.