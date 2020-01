Dochter van Werther Van Der Sarren neemt afscheid: “Zijn laatste woorden waren ‘ik zie jullie allemaal zo graag’” TDS

11 januari 2020

14u00 12 Showbizz Acteur en regisseur Werther Vander Sarren - bekend als de champetter in ‘De paradijsvogels’ en van allerlei gastrollen in reeksen als ‘FC De Kampioenen’, ‘Spoed’, ‘Wittekerke’ en ‘Familie’ - is gisteren op 78-jarige leeftijd overleden. Het tv-gezicht leed aan suikerziekte en de ziekte van Alzheimer, waar hij het volgens zijn familie heel moeilijk mee had. Voor zijn dochter Femke Vander Sarren (26) komt het verlies hard aan, al trekt ze zich ook op aan de vele mooie herinneringen.

Hoewel Werther Vander Sarren al enkele jaren sukkelde met zijn gezondheid, komt zijn overlijden hard aan bij zijn dochter Femke. “Het is een hele zware klap”, zegt ze ons. “Papa heeft de afgelopen twee weken heel hard gevochten. Je denkt dus dat je wel voorbereid bent op het afscheid, maar toch valt het ons zeer zwaar. Met momenten lijkt het alsof het nog niet is binnengedrongen, alsof het allemaal niet echt is.”

Femke put kracht uit het afscheid dat ze enkele jaren geleden al kon nemen. “Ik ben toen met papa naar Valencia getrokken en daar heb ik eigenlijk al afscheid genomen van wie hij was, mentaal gezien dan toch. Door zijn Alzheimer was het al duidelijk merkbaar hoe hij dag na dag verder veranderde. Hij was niet meer de papa die ik kende van vroeger, het was alsof die ziekte zijn persoonlijkheid had overgenomen.”

Heftige weken

Eind december ging de toestand van Werther plots drastisch achteruit. “Op 29 december kreeg hij plots koorts, vanaf toen ging het enkel bergaf. Vooral de laatste twee weken waren zeer heftig. Hij was gewoon op”, zegt Femke. “Tijdens die weken bleef ik ook bij hem overnachten en ook mijn mama en de rest van de familie heeft enorm veel gedaan voor hem. We hangen allemaal sterk aan mekaar. Hij was tijdens die laatste weken op geen enkel moment alleen. En dat geeft mij een gerust gevoel. Ik heb alles gedaan wat ik maar kon doen. Ik probeer mij te troosten aan dat idee. Het blijft heel moeilijk natuurlijk, maar ik heb mijn afscheid kunnen nemen.”

Volgens Femke had Werther zelf in de gaten hoe ernstig de situatie was. “Ja, ik denk dat hij zelf begreep dat het einde naderde. Zijn laatste woorden tegen ons waren: ‘Ik zie jullie allemaal zo graag.’ Hij had alle moeite nodig om die woorden nog uit te kunnen brengen. Zijn ademhaling was helemaal niet oké, maar toch heeft hij dat nog kunnen zeggen. Ik vermoed dus dat hij kon aanvoelen dat zijn tijd er hier bijna opzat.”

(lees verder onder de foto)

Niet vergeten

Sinds het overlijden van Werther wordt de familie overspoeld door meelevende woorden en steunbetuigingen. “We krijgen zelf reactie van mensen waar we eigenlijk niet van wisten dat Werther zo in hun gedachten zat. Dat is mooi om te zien en doet ons veel deugd”, klinkt het. “Papa was zeker nog niet vergeten. En hij zal ook in toekomst blijven verder leven. Niet alleen door zijn familie, maar ook door zijn werk dat niet vergeten zal worden. Als je bekijkt wat hij in zijn leven allemaal gedaan heeft, het is eigenlijk ongelooflijk. Ik heb een groot deel van die periode zelf niet meegemaakt, ik ontdek nu pas een groot deel van zijn verwezenlijkingen.”

“We gaan papa zo ook in intieme kring herdenken, door een aantal mooie beelden van hem en zijn programma’s te bekijken”, aldus Femke nog. “En daar zal het voorlopig bij blijven. Wij nemen graag afscheid in alle sereniteit en intimiteit.”

Er is inmiddels een rouwregister geopend bij Rouwcentrum Dhondt in Oudenaarde.