Dochter van Staf Coppens is van TikTok gegooid

FILM Vermoede­lijk geen Golden Globes volgend jaar

10 mei Verwarring troef rond de Golden Globes: NBC laat in een verklaring weten dat ze de prestigieuze filmprijzen in 2022 niet zullen uitzenden. De organisatie Hollywood Foreign Press Association ligt onder vuur nadat ze kritiek kreeg omdat er te weinig zwarte mensen in de jury zitten. Of dit nu betekent dat de Golden Globes niet zullen doorgaan in 2022, is niet bevestigd.