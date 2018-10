Dochter van Peter Van De Veire legt uit waarom het fijn is om uit de kast te zijn MVO

04 oktober 2018

12u40 1 Showbizz Jitske, de dochter van radiostem en tv-presentoator Peter Van De Veire, nam samen met haar vriendin Marthe een filmpje op voor 'Wel Jong, Niet Hetero'.

Daarin legt ze uit waarom het zo tof is om uit de kast te zijn. "Zo kan je bijvoorbeeld aan de ontbijttafel zitten en lachen met je lief en je mama tegelijkertijd," klinkt het. "En ook in het dagelijkse leven: hand in hand naar de supermarkt lopen. We zijn actief op Instagram, en posten daar veel foto's van elkaar. Om aan te tonen dat je je liefde echt wel kan vieren, ook online. Het is gewoon heel fijn om uit de kast te zijn, en te mogen liefhebben wie je liefhebt. Daarom zouden wij nooit teruggaan naar vóór onze coming-out."

'Wel Jong, Niet Hetero' zet zich in voor LGBT-jongeren door hen zowel een medium te geven als een hart onder de riem te steken. Het filmpje van Jitske moet anderen de moed geven om ook uit de kast te komen.