Dochter van Martien Meiland lanceert eigen kledinglijn BDB

17 januari 2020

07u11

Bron: RTL Boulevard 1 Showbizz De familie Meiland is van alle markten thuis. Terwijl haar ouders al tot twee keer toe een kasteel omtoverden tot een hotel, een woonwinkel opzetten én een eigen wijnlijn op de markt brachten, is het nu de beurt aan dochter Maxime (23). Zij lanceert binnenkort een eigen kledinglijn.

Martien Meiland en z’n vrouw hebben al enkele lucratieve zaken opgestart. En nu het succes van ‘Chateau Meiland’ maar blijft toenemen, is het niet onlogisch dat ook andere leden uit het gezin hun kans zien om een eigen project op te starten.

Maxime, de jongste dochter van Martien, maakte op Instagram bekend dat ze een kledinglijn lanceert. Toen een volger haar vroeg naar haar favoriete kledingmerken en-winkels antwoordde ze: ‘Mijn eigen! Coming this year!’

Wanneer de collectie uitgebracht wordt en in welke winkels je de Meiland-kleding zal kunnen kopen, is nog onduidelijk. Het is de eerste keer dat Maxime iets met mode doet.