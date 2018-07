Dochter van Marco Borsato speelt hoofdrol in musical KDL

16 juli 2018

13u14 0 Showbizz Toen Marco Borsato en zijn dochter Jada (15) in 2013 hun duet 'Samen voor altijd' uitbrachten, kwamen we te weten dat het meisje, net als haar papa, een dijk van een stem heeft. Nu wacht Jada een nieuwe uitdaging: ze speelt de hoofdrol in de musical 'High School Musical'.

Trots als hij is, deelde Marco het nieuws op zijn Instagrampagina. "Wauw! Onze dochter Jada speelt op zaterdag 25 augustus in Theater Figi in Zeist samen met haar vriend Roeland de hoofdrol (namelijk die van Gabriëlla en Troy) in de musical 'High School Musical'. Het spreekt natuurlijk voor zich dat wij als gezin hierbij aanwezig zullen zijn, dit wil ik beslist niet missen! Ik ben ontzettend trots.", schrijft de Nederlandse zanger bij een foto van de affiche.

Summer days🙏🏼 📸 @borsato Bikini: Vingino By Danie #vinginobydanie Een foto die is geplaatst door null (@jadaborsato) op 27 jun 2018 om 19:33 CEST

Jada kan op het podium rekenen op de steun van haar vriendje Roeland, hij speelt namelijk de mannelijke hoofdrol in de musical.

Today it’s been 3,5 years since I made the best decision of my life❤️ I love you more and more everyday, thank you for being the best boyfriend in the whole wide world! You’re my everything💕 @roelandbeelen (This photo was taken on August 23 2014, the day I met him in real life for the first time) Een foto die is geplaatst door null (@jadaborsato) op 19 apr 2018 om 23:36 CEST