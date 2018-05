Dochter van Kurt Cobain en Courtney Love maakt muziek: check hier of ze het talent van papa en mama erfde TC

05 mei 2018

07u00 0 Showbizz Frances Bean Cobain, de dochter van de overleden Nirvana-zanger Kurt Cobain en rockzangeres Courtney Love werkt aan een debuutalbum. Op Instagram stelde ze haar eerste liedje voor.

'Oh Yes' is de titel van de song en Frances Bean liet een eerste voorsmaakje horen op het internet. Haar plan is om eerst dit nummer te lanceren en daarna de reacties van platenfirma's af te wachten om eventueel ook een volledig album uit te brengen. In het verleden liet Frances Bean in verschillende interviews optekenen dat ze nooit in de voetsporen van haar ouders wilde treden. Maar ze lijkt nu dus van gedacht veranderd te zijn.

Een foto die is geplaatst door Frances Bean Cobain (@space_witch666) op 04 mei 2018 om 02:44 CEST