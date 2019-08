Dochter van clown Bassie slaat noodkreet: “Hoe lang kan mijn vader dit nog volhouden?” TDS

27 augustus 2019

14u00

Bron: De Telegraaf 1 Showbizz De dochter van de Nederlandse Bas van Toor, ons allen bekend als clown Bassie, maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van haar vader. De 83-jarige Bas mag deze week het revalidatiecentrum verlaten waar hij verbleef na een schouderblessure, maar krijgt nu alweer met nierstenen af te rekenen . Zijn familie vraagt zich intussen af hoe lang hij dit nog kan trekken, zegt zijn oudste dochter Liesbeth in De Telegraaf.

Het noodlot blijft maar toeslagen voor Bas van Toor, die ondertussen al jaren sukkelt met zijn gezondheid. Deze week mag hij het revalidatiecentrum waar hij sinds mei verbleef eindelijk verlaten, maar straks moet hij alweer naar het ziekenhuis om de nierstenen te laten verwijderen. Bassie werd eerder dit jaar opgenomen omdat hij zijn schouder had gebroken toen hij uit zijn rolstoel was gevallen.

Compleet afhankelijk

De zoveelste tegenslag voor van Toor, die al sinds 2016 niet meer lopen. Hij is compleet afhankelijk van de wijkverpleging en de hulp van zijn vrouw Coby en de kinderen. Hij begon drie jaar terug af te takelen na de gevolgen van een zware longontsteking. Hij kreeg een zware behandeling voorgeschreven, maar even later liep het alweer mis: hij werd toen met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar bleek dat Bas aan de ziekte van Bell lijdt, een verlamming aan de gelaatsspieren.

Alsof dat niet genoeg was, werd van Toor ook nog eens getroffen door hartfalen. Hij kreeg een hartstilstand en werd geopereerd aan een halsslagader. Daarop werd hij verschillende keren opgenomen in een revalidatiecentrum, gezien de toestand van de voormalige clown enkel achteruit ging.

Te zwak om te praten

Bas is intussen te zwak om zelf te praten, vertelt zijn dochter tegen De Telegraaf. Daarom voert zij het woord: “Zijn nierstenen moeten worden verwijderd. Mijn vader hoopt dat die ingreep snel kan plaatsvinden omdat hij veel pijn heeft”, klinkt het. “Van de schouderbreuk is hij redelijk hersteld, maar we zijn natuurlijk niet blij met de volgende ingreep die in het verschiet ligt. Pa heeft enorm veel pijn en die nierstenen moeten er zo snel mogelijk uit. Het vervelende is dat mijn vader behoorlijk verzwak is.”

De entertainer kreeg bovenop alles ook nog een blaasontsteking die weer een nierbekkenontsteking veroorzaakte. De familie maakt zich zorgen. “Het houdt maar niet op. We maken ons best wel zorgen en vragen ons af hoe lang hij dit nog volhoudt. Toch blijft Bas in alles optimistisch, ook al kan hij zichzelf niet meer alleen redden.”