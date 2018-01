Dochter van Bieke uit F.C. De Kampioenen: "Ik kijk niet naar mijn mama, nee"



29 januari 2018

June, de dochter van Ann, wilde weten of An en Yara nog naar F.C. De Kampioenen kijken: “Ik moet eerlijk bekennen dat ik onlangs nog gekeken heb toen de aflevering van het huwelijk op televisie was. Dat vond ik wel tof, want daar heb ik mijn man leren kennen. Dan kijk ik nog wel eens, maar voor de rest niet echt”, bekende An. Ook Yara kijkt niet naar de reeks: “Als mijn vrienden vragen of ik naar F.C. De Kampioenen kijk, dan zeg ik altijd: stel dat uw mama gefilmd wordt op haar werk, zou je daar dan naar kijken? Voor mij is dat zo, ik zie mama gewoon aan het werk. Ik kan er vanuit gaan dat het grappig is, maar ik zou er nooit echt naar kijken. De film wel, omdat mama die gemaakt heeft en dan ben ik wel fier.”