Dochter van Angelina Jolie wil niet langer een jongen zijn: 15-jarige Shiloh draagt na jaren nog eens een jurk

CelebritiesDe familie Jolie-Pitt stond vorige week weer volop in de schijnwerpers en dat had voor één keer eens niets te maken met de scheiding van Angelina (46) en Brad (57). Het was namelijk de 15-jarige Shiloh die met alle aandacht ging lopen. De tienerdochter van het voormalige koppel werd vorige week maar liefst twee keer in een jurk gefotografeerd op de rode loper, en dat kunnen we gerust een statement noemen.

Ze was pas twee toen Shiloh (15), het oudste biologische kind van Angelina Jolie en Brad Pitt, zei dat ze liever géén rokjes of jurkjes meer droeg. En op haar derde verkondigde ze al met grote stelligheid dat ze liever als jongen door het leven wilde gaan. Ze trok dag in dag uit op met haar broers en wilde net als hen stoere kleren aan, voetballen en in bomen klimmen. Toen ze elf werd, vroeg ze iedereen om haar John te noemen. Velen dachten dan ook dat ze in haar puberteit misschien voor een geslachtsverandering zou kiezen. Maar nu ze vijftien is, lijkt Shiloh van gedachten veranderd.

Metamorfose

Het viel de voorbije maanden al op dat Shiloh zich vrouwelijker kleedt. Weg is de tomboystijl. De tiener gaat weer als een meisje door het leven. In de lente liet ze zich al fotograferen in een shortje en met een dotje. En nu ging ze nog een stap verder en stond ze te stralen op de rode loper in Hollywood in een ietwat bizarre, ‘verknipte’ jurk met blote schouders. ‘Mijn dochters hebben in mijn kleerkast geshopt’, lachte Angelina Jolie. ‘Zahara en Shiloh dragen outfits die ik al eens op een Oscaruitreiking aanhad. De beige jurk die Shiloh uitkoos, was wat te braaf. Daarom hebben we hem met de hulp van een kleermaakster wat stouter gemaakt. Ja, ik vind dat mijn dochters allebei schitteren. Ik ben een trotse mama.’

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Maddox Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Knox Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, en Zahara Jolie-Pitt op de première van "Eternals" in Los Angeles. © Jordan Strauss/Invision/AP

Op zondag werd de tienerdochter van Angelina Jolie en Brad Pitt nogmaals in een jurk gefotografeerd op de rode loper. Toen poseerde ze samen met haar zus Zahara (16) op het International Film Festival in Rome. Terwijl haar zus voor een lange, witte jurk met gouden details koos, ging Shiloh voor een iets minder opvallende outfit. Zij koos voor een simpele litte black dress. Deze combineerde ze met een paar knalgele sneakers.

Onzeker

Zo te zien is het voor Shiloh nog wennen om alle blikken op haar huid te voelen branden. “Ja, ze voelt zich nog onzeker over haar lichaam, maar dat is logisch op die leeftijd”, zegt een vriend van Angelina. “Net als haar mama is ze slank en groot. Ze oogt nu nog wat slungelachtig, maar dat komt wel in orde. Met ouders als Angelina en Brad kan ’t niet anders of Shiloh groeit uit tot een knappe jonge vrouw. Die genen zullen hun magie wel doen.”

LEES OOK:

Volledig scherm Zahara Marley Jolie-Pitt, Angelina Jolie en Shiloh Jolie-Pitt op het International Film Festival in Rome. © EPA