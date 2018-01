Dochter van An Swartenbroekx heeft verborgen talenten KD

Bron: Story 1 Dieter Bacquaert An en dochter Yara op de première van 'F.C. De Kampioenen Forever'. Showbizz Terwijl haar mama An Swartenbroekx hoge toppen scheert met de nieuwe 'F.C. De Kampioenen'-film, gooit haar bijna 18-jarige dochter Yara het over een andere boeg. Ze schrijft muziek, speelt piano en zingt. Helemaal niet slecht, oordeelt u zelf maar.

Mama An is alvast trots: "En dit is nog maar één van de vele die ze zomaar uit haar mouw schudt", schrijft ze op Instagram bij een filmpje van haar zingende dochter. "Yara amuseert zich daar ontzettend mee", aldus An in Story. "Ze treedt regelmatig op en krijgt achteraf telkens heel wat positieve reacties. Terecht, want ze zingt goed. Ze wil mensen haar muziek laten horen, maar ik denk niet dat ze er haar beroep van hoopt te maken."

Of 'The Voice' iets voor haar zou zijn? "Als Yara dat echt wil, mag ze van mij", aldus An. "Maar ik hou haar liever weg van dat circus. Ze zou zeker een paar rondes overleven, maar als dochter van een BV zou iedereen haar met grote ogen bekijken. Mijn kinderen ondervinden nu soms ook de nadelen van een bekende mama. Dan sluiten ze vriendschap met iemand en blijkt na een paar weken dat hij of zij eigenlijk kaarten wilde voor de nieuwe 'Kampioenen'-film. Het brengt hun wel een dosis mensenkennis bij die van onschatbare waarde is."

