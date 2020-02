Dochter Stany Crets speelt mee in musical Mamma Mia! BDB

25 februari 2020

Op 7 maart gaat de Vlaamse versie van de musical ‘Mamma Mia!’ in première. De muziek van ABBA is 40 jaar oud en het beroemde muzikale spektakel werd wereldwijd al door 60 miljoen mensen bekeken. Regisseur Stany Crets gaf in het Eén-programma ‘Vandaag’ wat meer details prijs over de Vlaamse versie. Zo verklapte hij dat niet alleen zijn partner Ann Van den Broeck, maar ook zijn dochter in de musical te zien zal zijn. “Ze is nog heel onzeker, maar dat komt wel goed”, vertelde hij. Ook presentatrice Evi Hanssen maakt in de voorstelling haar musicaldebuut. Op het einde van het programma bracht de cast een eigen versie van de monsterhit ‘Dancing queen’.