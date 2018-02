Dochter Rob Kardashian roept om "Dada" in schattige video EVDB

17 februari 2018

10u33 0 Showbizz In een video die Rob Kardashian zelf via Snapchat deelde, is te zien hoe dochtertje Dream Kardashian om haar "Dada" of papa roept.

De blik die we in hun persoonlijke leven mogen werpen, bewijst nog maar eens hoeveel liefde vader en dochter met elkaar delen. Geen wonder dat de kleine Dream Kardashian haar vader Rob helemaal om haar kleine vingertje gewonden heeft, ze is nu eenmaal zo schattig!

Probeer dit schattige snoetje maar eens te weerstaan.

#Repost @dashtube (@get_repost) ・・・ Dream via Rob’s snapchat 😂😊😍 #dreamkardashian #kingcairo #robkardashian #blacchyna Een foto die is geplaatst door null (@kardashjenkidsbr) op 17 feb 2018 om 00:01 CET