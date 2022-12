Dochter Mel B transformeert zich tot Scary Spice en doet de meest iconische looks na van haar mama

CelebritiesNee, het is niet Mel B (47) die je ziet, maar wél haar dochter Phoenix Brown (23). Op haar sociale media deelt ze hoe ze de meest iconische looks van haar mama namaakt. In de jaren ‘90 maakte Mel B deel uit van de populaire girlsband Spice Girls, als Scary Spice. De Spice Girls-genen zijn duidelijk doorgegeven aan haar dochter, want zij lijkt sprekend op haar mama wanneer ze haar outfits en foto’s recreëert.