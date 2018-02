Dochter Maggie De Block openhartig over verlies echtgenoot: "Alles in je wereld staat plots stil" EDA

10 februari 2018

13u37

Bron: VTM 0 Showbizz Julie, de dochter van Maggie De Block, heeft openlijk gesproken over het verlies van haar man Koen. Samen met haar moeder -en minister van Volksgezondheid- Maggie was ze te gast bij Ann Van Elsen in 'De Familie Van Elsen' op Joe. "Alles in je wereld staat plots stil."

Een jaar geleden overleed Koen, de schoonzoon van Maggie, tijdens een basketbaltraining. Haar dochter Julie vertelde in 'De Familie Van Elsen' openhartig over de moeilijke periode: “Ik was me ervan bewust dat mijn partner ernstig ziek was. Hij was kort na de training overleden aan een hartstilstand. Dat is heel onwezenlijk, want alles in je wereld staat plots stil. Je moet voor jezelf een beetje uitmaken hoe je het verlies verwerkt. Humor, ermee kunnen lachen en omgaan, is niet slecht. De dag zelf maak je al mopjes, maar dat maakt je sterk.”

'Haren in lijntjes'

“Ik was ’s ochtends gaan werken op die fatale dag en Koen ging naar de kapper. Hij had gezegd dat hij zijn haren zo met lijntjes uitgesneden had gedaan. Ik vond dat afschuwelijk. Hij was diezelfde dag dan overleden en ik wilde hem niet meer zien. Ik had dan aan mama gevraagd of zij wilde gaan kijken of zijn haar wel goed lag”, vertelde Julie met een glimlach. “Maar het was oké”, vulde Maggie aan.