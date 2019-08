Dochter Lori Loughlin haalt uit naar media na schandaal universiteitsfraude Redactie

Bron: AD 0 Showbizz Olivia Jade Giannulli, de 19-jarige dochter van actrice Lori Loughlin, heeft van zich laten horen op Instagram. De YouTube-ster, die veel grote contracten verloor nadat was gebleken dat haar ouders betrokken waren bij het grote Amerikaanse studiefraudeschandaal, plaatste een foto waarop ze haar middelvingers opsteekt naar verschillende media.

Olivia Jade tagde onder meer Perez Hilton, Star Magazine, People, Daily Mail en sneerde ook naar “elk ander medium dat verhalen baseert op zogenaamde bronnen”. Sinds het uitkomen van het schandaal hield de beautyblogger zich angstvallig stil op sociale media. Haar zus Isabella verwijderde zelfs al haar accounts vanwege de vele negatieve commentaren die onder haar foto’s werden geplaatst.

Lori en haar man Mossimo Giannulli zouden een half miljoen dollar hebben betaald via een tussenpersoon om hun dochters op een prestigieuze universiteit in Californië te krijgen. De meiden werden toegelaten als leden van het roeiteam, terwijl ze nog nooit in hun leven geroeid hadden. Loughlin ontkent schuldig te zijn en meent dat zij en haar man geen fraude hebben gepleegd, maar foutief zijn voorgelicht.

Olivia Jade en haar zus hebben de universiteit in kwestie verlaten. Olivia verdween na het schandaal enkele maanden volledig van sociale media, waar ze voorheen ogenschijnlijk veel tijd doorbracht. Vorige week kwam ze boven water om op Instagram haar moeder een fijne verjaardag te wensen.