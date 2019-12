Dochter Kim en Kanye krijgt bijzonder - en vooral peperduur- kerstcadeau Redactie

25 december 2019

16u28

Bron: AD 0 Showbizz De 6-jarige North West heeft een bijzonder - en peperduur - kerstcadeau gekregen van haar ouders Kim Kardashian en Kanye West. Het meisje, de oudste van vier, kreeg een zwart, fluwelen jasje dat ooit aan Michael Jackson toebehoorde. De inmiddels overleden zanger droeg het kledingstuk onder meer op de 65e verjaardag van zijn vriendin Elizabeth Taylor.

“We wisten dat North dit leuk zou vinden, ze is een enorme fan van Michael Jackson”, meldt Kim in een story op Instagram. “We hebben er speciaal voor kerst op geboden.”

Aan het kerstcadeau zat een flink prijskaartje. Kim noemt het betaalde bedrag niet, maar Amerikaanse media schrijven dat het kledingstuk op de veiling is verkocht voor 65.625 dollar, een kleine 60.000 euro.

Het kledingstuk van Michael Jackson is vermaakt, zodat North het kan dragen. Volgens Kim kan het weer worden aangepast als het meisje groter wordt.

Tas van 10.000 dollar

De kleine North krijgt vaker dure cadeaus: zondag werd ze nog gespot met een Birkin-handtas ter waarde van 10.000 dollar (9000 euro). Het meisje droeg de tas naar het Lincoln Center in New York, waar haar vaders opera Mary vertoond werd. Ze werd vergezeld door haar moeder en broertje Saint (4). De twee jongste kinderen van het gezin, Chicago van bijna 2 jaar en de zeven maanden oude Psalm, waren thuisgebleven.

North was niet het enige kleinkind uit de Kardashian/Jenner-familie dat verwend werd. Kylie Jenner deelde een video op YouTube waarin te zien was dat haar dochter Stormi (1) een groot cadeau kreeg van oma Kris Jenner. De dreumes is de trotse eigenaar van een twee verdiepingen tellend tuinhuis, een replica van het exemplaar dat Kylie zelf had toen ze Stormi’s leeftijd had.