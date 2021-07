Dochter Julia Roberts heeft duidelijk de genen van haar mama geërfd

De tienerdochter van Julia Roberts en Danny Moder was aanwezig op de première van de film ‘Flag Day’ - waarvoor Moder cinematograaf was - op het filmfestival in Cannes. De jonge vrouw was chic gekleed in een perzikkleurige, kanten hemdjurk en zwarte Mary Janes-schoenen. Hazel, die duidelijk de goede genen van mama heeft geërfd, hield haar look simpel, met een golvende paardenstaart, terwijl Danny een klassieke zwarte smoking droeg om zijn cinematografische werk te promoten.