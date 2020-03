Dochter Johny Voners na overlijden vader: “Hij was niet helemaal tevreden over z’n carrière” BDB

Bron: NB 1 Showbizz “De laatste jaren, met Annemie, was mijn vader gelukkig. Eindelijk. Hij zei dikwijls: ‘Ik heb er lang op moeten wachten, maar ik heb het gevonden.’ Dat maakt het zo erg.” Els Hoebrechts (49) vertelt in Het Nieuwsblad openhartig over het overlijden van haar vader, rasacteur Johny Voners. “Het is nog zo onwezenlijk.”

‘F.C. De Kampioenen’-acteur Johny Voners overleed afgelopen dinsdag aan de gevolgen van kanker. Hij werd 74. In Het Nieuwsblad blikt dochter Els Hoebrechts terug op het leven van haar vader, samen met haar zonen Jo (22) en Tibo (19). “We zijn geen bellers, maar we mailden heel vaak”, zegt Els. “Lange brieven. Daar zijn heel mooie dingen gezegd. Zeker naar het einde toe. Ik zei ook tegen mijn zonen: ‘Vergeet bompa niet te vertellen wat hij voor jullie heeft betekend. Anders ga je spijt hebben.’ En de laatste dagen hebben we afscheid kunnen nemen bij hem.”

Verzwakt

Volgens Els minimaliseerde Johny z’n talent ook. “Hij zei: ‘Wat heb ik gedaan? Ja, ik ben een acteur. Maar ik heb niets gecreëerd. ‘F.C. De Kampioenen’, dat is bekend. Ik alleen, ik stel niets voor.’ Hij was niet helemaal tevreden over z’n carrière. Hij vond dat z’n muziek niet genoeg aandacht kreeg en hij had gehoopt dat hij sneller rollen had kunnen doen zoals in ‘Amigo’s’. Dat hij Xavier was, heeft alles beperkt. Alleen op z’n zangtalent was hij zelf trots.”

Els vertelt ook dat de acteur op het einde veel pijn had. “Toch verbeet hij dat. Bij het theaterstuk ‘La cage aux folles’ kon hij op een bepaald moment de danspassen niet meer combineren met zingen. ‘Dit kan niet langer’, zeiden we hem. Dat kon hij moeilijk aanvaarden. Want de dag dat hij niet meer op het podium zou staan, zou hij opgeven. Soms denk ik dat al het werken z'n lichaam heeft verzwakt. Dat hij zichzelf heeft vermoeid en het proces heeft versneld. Maar hij haalde veel mentale steun uit z’n werk. Anders ging hij zich thuis toch te pletter piekeren.”