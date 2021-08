Dochter Jef Vermassen waagde (opnieuw) haar kans bij ‘K2 zoekt K3’

“Dat mag ik al wel verklappen, denk ik, want het waren voorrondes”, vertelt ze in het weekblad. “Je zult me dus niet zien in het programma. Ik vond het jammer, vooral omdat mijn kansen nu wel voorbij zullen zijn. Ik ben 30 en mama, hè.” Ze had op voorhand ook al twijfels om zich in te schrijven: “Mijn vriend en ik kijken zelden naar het journaal, maar de dag van Klaasjes nieuws stond het op. Dennis zei meteen: ‘Doen, Jasmine.’ Ik twijfelde. Ik had er echt van afgezien toen ik eruit lag. Wilde ik dat opnieuw riskeren? Er rinkelde ook een belletje: Klaasje is, na Kathleen Aerts en Josje Huisman, al de derde die stopt bij K3.”

22.690 kandidaten

Uiteindelijk schreef Jasmine zich toch in, samen met nog 22.690 andere kandidaten. “Ongelooflijk”, zegt ze in HUMO. “Op zich schrok dat aantal me niet af, maar ik ben er geen moment van uitgegaan dat ik echt kon winnen. Wat me over de streep heeft getrokken? De droom, hè. De waterkans. Die eerste show is bijna zes jaar geleden, en nog altijd spreken kinderen me aan: ‘Jij zat in ‘K3 zoekt K3’!’ Ze herkennen me nog, terwijl mijn haar toen veel langer was. Volwassenen zeggen dat ze hadden gehoopt dat ik verder was geraakt. Dat geeft me hoop. Ik denk: als ik het tot in de liveshows had geschopt, waar het publiek ook mag stemmen, was ik misschien verder geraakt.”