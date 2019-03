Dochter Helmut Lotti illustreert eerste kinderboek SD

18u11 0 Showbizz Creatief talent zit blijkbaar in het bloed van de familie Lotigiers. Papa Helmut Lotti (49) maakt al langer het mooie weer als zanger, maar nu treedt ook zijn dochter, Messalina, op de voorgrond. Ze illustreerde haar allereerste kinderboek: ‘Het leven bruist eens draken vergruisd’, van Leen Dehouwer.

De autobiografisch getinte dichtbundel, ‘Het leven bruist eens draken vergruisd’, is het debuut van auteur Leen Dehouwer én illustratrice Messalina Lotigiers. In het boek beseft het personage Heidelinde in het sprookjesbos dat ze zich klein houdt en dat ze weer wil groeien. Dapper gaat ze de strijd aan. Allerlei lichtwezentjes bieden hulp en wijzen de weg. Prikt ze haar draken aan het zwaard? Licht ze haar toverstaf? Omringt ze zich opnieuw met gelijkgezinden? Sprankelt Heidelinde terug in een mooi bestaan? Het boek is uitgegeven bij Boekscout en ligt nu in de boekhandel.

Messalina is het kind uit het eerste huwelijk van Helmut met Kimberley Grosemans. Het koppel trouwde in 1990, maar ging na zeven jaar uit elkaar. Messalina en Helmut hadden jarenlang erg weinig contact, maar in 2012 zochten ze toch opnieuw toenadering.