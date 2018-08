Dochter Frank Vandenbroucke over de nieuwe film 'Engel': "Schandalig hoe er opnieuw iemand profiteert van papa's dood" WN

07 augustus 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Binnenkort kan je in de bioscoop gaan kijken naar ‘Engel’, een film geïnspireerd op het tragische levenseinde van Frank Vandenbroucke. Wie daar níet mee opgezet is: Franks ouders en dochters. "Dat heb ik ook gezegd aan die regisseur", vertelt mama Chantal (65) aan Dag Allemaal. "Zijn antwoord: ‘Ik gebruik Franks naam niet, dus jullie kunnen niks tegen mij beginnen.’"

Even terug naar oktober 2009. Op vakantie in Senegal wordt Frank Vandenbroucke dood aangetroffen in een groezelige hotelkamer. De laatste die VDB in levenden lijve zag, was de Senegalese prostituee Seynabou Diop. In een interview met Het Laatste Nieuws vertelde de vrouw hoe ze Frank, samen met diens wielervriend Fabio Polazzi, had ontmoet in een bar. "Het viel me onmiddellijk op hoe charmant hij was", zei ze. "Maar ook hoeveel drank hij achteroversloeg. We hadden een leuke avond en hij beloofde dat hij met mij zou trouwen."

"Even opfrissen"

Frank en zijn vrouwelijke metgezel trokken daarop naar een goedkoop hotel, niet ver van haar appartement. "Hij ging naar het toilet en toen hij terugkwam, had hij duidelijk overgegeven", liet Seynabou optekenen. "Hij wilde dat ik in de lobby op hem zou wachten, zodat hij zich wat kon opfrissen. Toen hij maar niet kwam opdagen, ben ik naar z’n kamer gegaan. Hij zat op bed, met z’n hoofd tussen z’n benen."

