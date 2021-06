Dochter en zus van Goedele Liekens over haar gevecht tegen kanker: “Pas toen ze moest stoppen met werken, hebben we haar ouders ingelicht”

ShowbizzGoedele Liekens (58) maakte enkele weken geleden haar comeback in ‘De Zevende Dag’ na haar moedige en harde gevecht tegen huidkanker. Haar omgeving is in de wolken dat de politica en seksuologe nu kankervrij is, al hebben ze een bange tijd achter de rug. “Het heeft mijn zus en mij slapeloze nachten bezorgd”, getuigt dochter Merel (23) over de weg die haar mama de afgelopen maanden moest afleggen. En ook zus Ann vond het geen gemakkelijke periode. “Na het verschijnen van één bepaalde column was ik boos op haar.”