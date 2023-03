Dochter Elon Musk en Grimes krijgt een nieuwe naam (die bestaat uit slechts één letter)

Dat Elon Musk en Grimes voor bijzondere namen kiezen voor hun kinderen is geen geheim. In 2020 gaven ze hun eerste zoontje de welluidende naam X AE A-12, die ze later moesten veranderen naar X AE A-XII, vanwege problemen met de legitimiteit van de naam. Zo bleek dat de staat Californië geen cijfers accepteert in namen, waardoor het getal in de naam werd omgezet in Romeinse cijfers. Het jongetje kreeg de bijnaam ‘X’ of ‘Little X’.

X AE A-XII kreeg er in 2021 een zusje bij, die met behulp van een draagmoeder ter wereld kwam. Zij kreeg de naam Exa Dark Sideræl. Maar nu blijkt dat ook deze naam is veranderd. Dat laat Grimes zelf weten op Twitter. Ze schrijft dat haar naam is gewijzigd naar ‘Y’. Sterker nog, indien mogelijk had ze gekozen voor een vraagteken, ‘?’, maar dat werd niet toegestaan. “Ze is nu ‘Y’, of ‘Why?’ of gewoon ‘?’ (Maar dat erkent de overheid niet)", aldus de zangeres. Ze legt uit dat de naam bedoeld is om de ‘nieuwsgierigheid’ en ‘de eeuwige vraag’ weer te geven.