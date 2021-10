Dochter Daniel Craig is opvallende aanwezige op afterparty ‘No Time To Die’

CelebritiesWoensdag ging ‘No Time To Die’, de laatste James Bond-film van acteur Daniel Craig (53) in première. Op de afterparty werd de acteur niet vergezeld door z’n echtgenote Rachel Weisz (51), maar wel door z'n dochter Ella (29). Opvallend, want de acteur houdt z'n dochters liever uit de spotlights.

Daniel Craig heeft twee dochters. Eentje met z'n huidige echtgenote Rachel Weisz - de naam van het meisje in nog niet bekendgemaakt - maar ook eentje uit z'n eerste huwelijk, met Fiona Loudon. Daniel en Fiona gingen in 1994 uit elkaar, na slechts twee jaar huwelijk. Ze kregen tijdens hun tijd samen dus wel een dochtertje, Ella, nu een volwassen vrouw van 29 jaar oud. Ze vergezelde haar vader op de afterparty van ‘No Time To Die’. Weisz was er niet bij: zij had opnames in New York voor de nieuwe tv-reeks ‘Dead Ringers’. Ella toonde zich in ieder geval erg trots op haar vader. “Ik ben verdomd trots op hem. 17 jaar. Goodness. Ik ben ongelofelijk dankbaar. Zoveel liefde aan de Bond-familie, en proficiat. De film is puur goud.”

Ella werd ver van alle publiciteit opgevoed. “Hun privacy is belangrijk”, liet Craig ooit optekenen. Ze bracht haar jeugd door in Londen, maar verhuisde op zeventienjarige leeftijd naar een kostschool in Massachusetts. Daarop besloot ze om in de voetsporen van haar vader te treden en acteren te gaan studeren aan NYU. Na een jaar gaf ze haar studies echter al op. Ze was er op dat moment met haar hoofd niet bij, vertelde Ella, die eraan toevoegde dat ze aan een depressie leed en erg eenzaam was.

Geen erfenis

Ondertussen gaat het wel beter en focust de vrouw - die haar tijd verdeelt tussen New York en Los Angeles - zich volop op haar acteercarrière. Zo speelde ze al mee in enkele theaterstukken en kortfilms. Volgend jaar moet ze te zien zijn in de film ‘Short Term’. Beroemd worden op zich is geen doel, liet ze weten. “Ik wil alleen maar gerespecteerd worden als actrice en echt goede stukken spelen.” Haar grote droom is dan ook simpel: “Het klinkt cliché, maar ik wil gewoon een eigen huis, wat kippen, iemand om van te houden en vroeg of laat kinderen krijgen.”

Op een grote erfenis van papa Daniel hoeft ze trouwens niet te hopen. De acteur - die zo'n 116 miljoen pond (135 miljoen euro) waard zou zijn - heeft al laten weten dat hij geen ‘grote sommen geld' wil nalaten aan zijn dochters. “Ik vind erfenissen iets smakeloos hebben. Mijn filosofie is om het te doneren of al weg te geven voordat je heengaat”, vertelde hij tegen het Britse tijdschrift Candis.

