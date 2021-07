Dochter Bruce Springsteen gaat met Belgisch paard naar Olympische Spelen

Celebrities Angelina Jolie bracht zoon Pax mee naar date met The Weeknd: “Ze konden het heel goed met elkaar vinden”

5 juli Eerder deze week verbaasden Angelina Jolie (46) en The Weeknd (31) menig fan toen ze samen een Italiaans restaurant in New York verlieten, maar een insider vertelt nu dat het niet hun eerste ontmoeting was. Ook zoon, Pax (17), zou de Canadese zanger al ontmoet hebben. Maar of er van romance sprake is, moet nog blijken.