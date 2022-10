Dochter Beyoncé (10) biedt 80.000 dollar voor diamanten oorbellen tijdens veiling

TV Onthult nieuwe Net­flix-do­cu donkere geheimen van het Vaticaan? “Het is geen toeval dat Johannes Paulus II zo snel heilig werd verklaard”

‘Vatican girl’ is de titel van een documentairereeks die deze week op Netflix in première gaat. Het is het verhaal van Emanuela Orlandi, een meisje van 15 jaar dat in 1983 verdween. “Ik ben ervan overtuigd dat het Vaticaan meer weet.”

14:00