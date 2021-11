Dj Vincent Fierens heeft veel te danken aan de radiozender die zijn 20ste verjaardag viert: “Dankzij Qmusic is mijn leven geen chaos meer”

Twintig jaar Qmusic, dat laten ze bij de populaire radiozender niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo is er de ‘Thx To You Top’ met de beste muziek uit 20 jaar Qmusic. Wie op 1 zal staan, komen we op vrijdag 12 november te weten. Q-dj Vincent Fierens hoopt alvast vurig op ‘Hoe het danst’ van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle. “Het nummer is nog maar twee jaar oud, maar ik krijg er maar geen genoeg van”, zegt hij. “Ook omdat het een instant-hit was, wat niet zo vaak gebeurt, en ook nog eens een Nederlandstalig dancenummer. Nu zijn we dat allemaal gewoon met Regi, maar toen was dat echt helemaal nieuw. ‘Hoe het danst’ heeft er volgens mij ook voor gezorgd dat we bij Qmusic meer Nederlandstalige muziek draaien.”